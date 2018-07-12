حطت طائرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في بريطانيا يوم الخميس في مستهل زيارة تستغرق أربعة أيام للبلد الذي وصفه بأنه "نقطة ساخنة" تشهد اضطرابات بسبب أزمة سياسية جراء قرار الانسحاب من الاتحاد الأوروبي.
ترامب يصل إلى بريطاتيا في أول زيارة له منذ توليه الرئاسة
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وهبطت طائرة الرئاسة في مطار ستانستد في لندن. وسيسافر ترامب في وقت لاحق يوم الخميس إلى قصر بلينهايم الذي يعود إلى القرن الثامن عشر وهو مسقط رأس ونستون تشرشل رئيس وزراء بريطانيا وقت الحرب العالمية الثانية.
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