قال مصدران إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هاجم مجددا شركاءه في حلف شمال الأطلسي فيما يتعلق بالإنفاق والممارسات التجارية الأوروبية خلال جلسة مغلقة ضمن قمة للحلف اليوم الخميس.
ترامب يوبخ حلفاءه في حلف شمال الأطلسي بسبب إنفاقهم القليل على الدفاع
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ترامب يوبخ حلفاءه في حلف شمال الأطلسي بسبب إنفاقهم القليل على الدفاع
وقال المصدران إن قادة الحلف طلبوا من الدول غير الأعضاء مثل أوكرانيا وجورجيا مغادرة القاعة لعقد جلسة غير مقررة تقتصر على الحلفاء فحسب.
وذكر المصدران أن ترامب لم يهدد في اليوم الثاني من قمة الحلف بالانسحاب منه رغم توبيخه الشديد لحلفاء بسبب إنفاقهم القليل جدا على الدفاع.
وردا على سؤالهما عما إذا كان ترامب هدد اليوم الخميس بالخروج من التحالف العسكري، قال المصدران "لا".
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