تراجعت الليرة التركية إلى مستوى قياسي مقابل الدولار في المعاملات الآسيوية لتصل إلى 4.9767 ليرة للدولار قبل أن تقلص خسائرها اليوم الخميس بفعل مخاوف تتعلق بالإدارة الاقتصادية والسياسة النقدية في ظل نظام الرئاسة التنفيذية الجديد الأكثر قوة في تركيا.
الليرة التركية تهبط لمستوى قياسي بعد تصريحات إردوغان
الليرة التركية تهبط لمستوى قياسي بعد تصريحات إردوغان
وفقدت الليرة نحو 22 بالمئة من قيمتها مقابل الدولار منذ بداية العام الحالي حيث يخشى المستثمرون من تأثير الرئيس التركي رجب طيب إردوغان على السياسة النقدية ودعواته المتكررة لخفض أسعار الفائدة.
وذكرت صحيفة حريت نقلا عن تصريحات أدلى بها إردوغان للصحفيين بعد أول جولة خارجية له منذ تنصيبه "لدينا كثير من الأدوات. أعتقد أننا سنشهد تراجعا في أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة".
ومن المقرر أن تجتمع لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي في 24 يوليو تموز. ورفعت اللجنة أسعار الفائدة بمقدار 500 نقطة أساس منذ أبريل نيسان في محاولة لدعم العملة.
وتراجعت الليرة إلى 4.9767 في المعاملات الآسيوية قبل أن ترتفع إلى 4.8300 بحلول الساعة 0615 بتوقيت جرينتش اليوم الخميس.
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