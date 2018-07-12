الولايات المتحدة والإمارات تفككان شبكة لنقل الأموال إلى إيران

قالت وكالة رويترز يوم الخميس نقلاً عن مسؤولة أمريكية إن بلادها نجحت في تفكيك خلية لنقل العملة الصعبة بطريقة غير شرعية من الإمارات العربية المتحدة إلى إيران وذلك في إطار السعي الأمريكي لتضييق الخناق التجاري والاقتصادي على طهران.

وقالت سيجال مانديلكر وكيلة وزارة الخزانة الأمريكية لشؤون الإرهاب والمخابرات المالية "فككنا معا شبكة لصرف العملة كانت تنقل ملايين الدولارات إلى فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني".

وأضافت أنه جرى تفكيك الشبكة في مايو أيار، مشيرة إلى أن شركات صرافة استخدمت النظام المالي الإماراتي لنقل أموال إلى خارج إيران ثم تحويلها إلى دولارات أمريكية لتستخدمها جماعات تدعمها إيران في المنطقة.

وأبلغت الصحفيين أن الشبكة التي كان يديرها مسؤولون كبار في البنك المركزي الإيراني زورت وثائق واستخدمت شركات وهمية وواجهة ستارا لمعاملاتها.

ولم تذكر المزيد من التفاصيل عن هذه العملية. وفي مطلع يونيو حزيران أعلن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي أنه خفض نشاط سبع شركات صرافة بسبب انتهاكات غير محددة لقواعد مكافحة غسل الأموال وغيرها.

ونددت إيران بالحملة الأمريكية التي تضر اقتصادها ووصفتها بأنها تدخل غير مبرر في شؤونها.

إقرأ أيضاً:

ترامب يوبخ حلفاءه في حلف شمال الأطلسي بسبب إنفاقهم القليل على الدفاع

ألمانيا تسمح بتسليم زعيم كتالونيا السابق بتهمة إساءة استغلال المال العام

غارات صاروخية إسرائيلية على مواقع للجيش السوري بسبب طائرة مسيرة

ولم يرد مصرف الإمارات المركزي ولا المكتب الإعلامي للحكومة الإماراتية يوم الخميس على أسئلة عن الحملة التي تحدثت عنها مانديلكر وما إن كانت تشمل شركات الصرافة السبع المذكورة.

وكانت مانديلكر تزور الإمارات بعدما زارت السعودية والكويت لحشد الدعم لمساعي الولايات المتحدة إلى الضغط على إيران، بعدما قرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الانسحاب من الاتفاق العالمي المتعلق ببرنامج إيران النووي وإعادة فرض عقوبات على طهران.

وقالت إن الحكومات والمؤسسات المالية في الخليج تتعاون عن كثب مع الولايات المتحدة لأنها متفقة على النفوذ الضار لإيران في المنطقة.

وأضافت أن واشنطن تحاول تقييد التجارة الإيرانية بصفة عامة وليس فقط مبيعات النفط والغاز التي تمثل أكثر من نصف إيرادات التصدير الإيرانية.

لكن واشنطن قد تواجه صعوبة في خفض أنشطة الشركات الإيرانية كثيرا في الإمارات. فدبي عادة ما تكون مركزا للصادرات إلى إيران وتتلقى استثمارات إيرانية في شركاتها وسوقها العقارية.

وأظهرت بيانات صندوق النقد الدولي أن إجمالي قيمة الصادرات الإماراتية إلى إيران بلغ 19.9 مليار دولار في عام 2017 أو نحو خمسة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي للإمارات.

وردا على سؤال في هذا الشأن، قالت مانديلكر إن واشنطن لديها "شراكة ممتازة" مع الإمارات العربية المتحدة. وأضافت "لا شك عندي في أننا نستطيع بالعمل معا اتخاذ إجراء مهم (ضد إيران) يعرقل قدرتهم على تمويل أنفسهم.