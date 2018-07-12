أعلنت ميغان برينارد مالكة الكلبة الأقبح في العالم عن وفاة كلبتها خلال نومها يوم الثلاثاء عن عمر تسع سنوات.
وفاة "أقبح كلبة في العالم" بعد أسابيع من تتويجها باللقب
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وفاة "أقبح كلبة في العالم" بعد أسابيع من تتويجها باللقب
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وكانت الكلبة جا اجا قد اشتهرت بحصولها على لقب "أقبح كلبة في العالم" خلال مسابقة أقيمت الشهر الماضي في بتالوما بولاية كاليفورنيا الأمريكية.
وتميزت الكلبة، التي تنتمي لفصيلة البولدوغ الإنجليزي، بلسانها المتدلي وساقيها المقوستين.
وقضت جا جا الأسابيع الأخيرة من حياتها في الترحال والظهور بالبرامج التلفزيونية بصحبة برينارد.
وعاشت جا اجا نصف عمرها بمزرعة خاصة للكلاب قبل أن تتبناها برينارد.
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