فنان يحول "سقطات" نيمار إلى حروف أبجدية

صحيح أن نيمار، النجم البرازيلي لم يربح كأس العالم 2018، أو حتى يصل للمباراة النهائية، إلا أنه تمكن وبسبب وقعاته المتكررة على أرض الملعب أن يبقى الأكثر تداولا على شبكات التواصل الاجتماعي حتى الآن، وقد يستمر.
فسقطات نيمار وتظاهره بالتعرض للاحتكاك الخشن بشكل مبالغ فيه أوحت للكثيرين بأن يتندروا بطرق طريفة على حركاته، الفنان لوتشيانو جاكوب أحد هؤلاء، ابداعه وصل به إلى أن يقتبس من حركات نيمار أحرف أبجدية كاملة.
فالفنان المقيم في ايرلندا حروفا أبجدية باستخدام صور نيمار، أثناء سقوطه على أرض الملعب، الإلهام بهذه التصاميم راوده في المباراة الثانية للفريق البرازيلي عندما سقط نيمار على الأرض حيث تمدد فاتحا ذراعيه، وهو ما أوحى للفنان بأن هذه الحركة تشبه إلى حد بعيد الحرف T.
ومن خلال متابعاته لصور النجم على الانترنت، أدرك أنه يمكنه إعادة رسم الحروف الابجدية باستخدام الفوتوشوب ليتحكم بوضعية جسد نيمار، ليشكّلها بطريقة تشبه الأحرف الأبجدية، ويقول:"كان الأمر صعبا للغاية، أجريت عملية بحث طويلة على الانترنت، للبحث عن وضعيات سقوط معينة، حصلت على البعض واضطررت لإجراء تعديلات على وضعيات أخرى".
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وبعد الانتهاء من ابداعه، وبسؤال ساخر على الانترنت تساءل إذا ما كان نيمار يحاول أن يرسل رسالة معينة للجمهور، ونشر بعدها الحروف المصورة ليتداولها الناس، وألمح إلى أنه حصل على أكثر من 10 آلاف اعجاب و47000 مشاركة.
وقال:"سررت للغاية بهذا التفاعل، كنت واثق أن الفكرة طريفة وستلقى ترحيبا الناس، لكنني لم اتوقع أن تحصل على كل هذا التفاعل"، وألمح إلى أنه كان يريد أن يُضحك الناس فقط، لا أن ينتقد نيمار، مُقرا بأن حركاته كانت مثيرة في بعض الأحيان.
حركات نيمار لم تستفز جاكوب فقط، الكثير من الناس نشروا فيديوهات يحاولون فيها التندر على ردود فعل نيمار المبالغ فيها خلال المباريات.