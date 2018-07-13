فنان يحول "سقطات" نيمار إلى حروف أبجدية

صحيح أن نيمار، النجم البرازيلي لم يربح كأس العالم 2018، أو حتى يصل للمباراة النهائية، إلا أنه تمكن وبسبب وقعاته المتكررة على أرض الملعب أن يبقى الأكثر تداولا على شبكات التواصل الاجتماعي حتى الآن، وقد يستمر.

فسقطات نيمار وتظاهره بالتعرض للاحتكاك الخشن بشكل مبالغ فيه أوحت للكثيرين بأن يتندروا بطرق طريفة على حركاته، الفنان لوتشيانو جاكوب أحد هؤلاء، ابداعه وصل به إلى أن يقتبس من حركات نيمار أحرف أبجدية كاملة.