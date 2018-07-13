مسافر على متن طائرة الخطوط المغربية يتسبب في تدخل مقاتلتين حربيتين فرنسيتين

أعلنت القوات الجوية الفرنسية أن شخصا أثار الذعر والهلع على متن رحلة للخطوط الملكية المغربية في 29 يوليو/ حزيران المنصرم كانت متجهة من مطار الدار البيضاء الدولي نحو مطار شارل ديغول بباريس بسبب حاجة ملحة لدخول الحمام مما استدعى تدخل مقاتلتين حربيتين فرنسيتين.
وقالت نفس المصالح أن الشخص سيمثل أمام القضاء الفرنسي في شهر ديسمبر/ كانون الأول بعدما تم إطلاق سراحه في 2 يوليو/تموز الماضي.
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وفي الوقت الذي اعتبرت فيه وسائل الإعلام المغربية هذه الحادثة بالبسيطة والعادية وصفتها السلطات الفرنسية بالخطيرة، لأنها تسببت في إقلاع مقاتلتين حربيتين لاعتقادها أنها عملية إرهابية الهدف منها تحويل مسار الطائرة.
وتحولت هذه القضية التي تسبب فيها شخص يبلغ من العمر 66 عاما كان غاضبا لعدم قدرته على تلبية احتياجاته الطبيعية ومحاولته اقتحام مركز القيادة بعد تعنيفه واستعماله للقوة مع طاقم الطائرة، إلى قضية دولة بعد اعلان قائد الطائرة لحالة الإنذار.