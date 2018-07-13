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هيئة محلفين أمريكية تتهم 12 جاسوسا روسيا باختراق انتخابات 2016

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هيئة محلفين أمريكية تتهم 12 جاسوسا روسيا باختراق انتخابات 2016

هيئة محلفين أمريكية تتهم 12 جاسوسا روسيا باختراق انتخابات 2016
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قالت وزارة العدل الأمريكية إن هيئة محلفين اتحادية كبرى وجهت اتهامات يوم الجمعة إلى 12 ضابطا في المخابرات الروسية فيما يتعلق باختراق شبكات كمبيوتر لهيلاري كلينتون المرشحة الديمقراطية للرئاسة في 2016 وللحزب الديمقراطي.

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