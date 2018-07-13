بسبب خطأ في التحويلة، نحو 60 مصاباً في مصر بعد خروج قطار عن القضبان

أصيب نحو ستين شخصاً عندما خرج قطار ركاب عن القضبان في مدينة البدرشين بمحافظة الجيزة.
وقال مساعد لوزير الصحة المصري إن 55 شخصاً على الأقل أصيبوا يوم الجمعة عندما خرج قطار ركاب عن القضبان جنوبي القاهرة. وقال أحمد محيي مساعد الوزير للتلفزيون المصري "لا توجد وفيات ولا إصابات خطيرة".
وقالت وزارة الصحة إنها أرسلت 25 عربة إسعاف إلى موقع الحادث.
وأفاد بيان للهيئة القومية للسكة الحديد بأن 3 عربات من قطار رقم 986 خط (القاهرة – قنا) جنحت عند محطة المرازيق قرب مدينة البدرشين في الجيزة، وقد تم الدفع بأدوات الرفع والأوناش وفرق الصيانة إلى موقع الحادث.
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وكانت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية قد ذكرت نقلاً عن بيان لوزارة النقل أن ثلاث عربات بالقطار الذي كان متجهاً إلى محافظة قنا بصعيد مصر خرجت عن القضبان.
واعتقلت أجهزة الأمن العامل المسؤول عن تحويلة القطار للتحقيق معه، بينما أمر النائب العام نبيل صادق بفتح تحقيق في الواقعة، وانتقلت النيابة العامة إلى موقع الحادث.
وكثيرا ما اشتكى المصريون من فشل حكوماتهم في تطبيق معايير السلامة على شبكة السكك الحديدية المتقادمة.