"آبل" تطور "ماك بوك برو" بنسخة أسرع 70 مرة من السابق

كشفت شركة آبل الأمريكية عن نسخ جدیدة من جھاز ماك يوك برو بحجمي 13 و15 بوصة، من المنتظر أن يتم طرحها في الأسواق خلال شهر تموز/ يوليو الحالي، وستكون أسرع من النسخ السابقة بـ 70 بالمئة.
وحسب ما ذكرته صحيفة "الغارديان" البريطانية، فإن هذه النسخ تضم تحديثات جديدة، مثل خاصية (Bar Touch)، التي ترافق الجیل الثامن من معالجات (Core Intel).
وتتوفر النسخ الجديدة على ذاكرة تبلغ طاقة استيعابها 32 جیغابایت وشاشة (Tone True)، بالإضافة إلى لوحة مفاتیح محسنة من الجیل الثالث للكتابة بشكل أكثر سهولة.
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كما تدعم النسخ الجدیدة بصمة (ID Touch)، ومكبرات الصوت الاستریو الدینامیكیة، ونظام التبرید الھادئ المصمم من آبل.
كما يوجد خيار لإضافة ذاكرة تصل إلى 32 جيغابايت على "ماك يوك برو 15 بوصة" مع ما يصل إلى كرت ذاكرة سعة 2 تيرابيت على طراز 13 بوصة، و4 تيرابيت لنسخة قياس 15 بوصة.
وأوضح المصدر أن آبل تتوقع أن تكون أجهزتها الجديدة أسرع بـ 70 في المائة عن النسخ السابقة.
ومن المنتظر أن تحدث الشركة الأمريكية أجهزتها الأخرى، آيباد وآيفون، خلال الأشهر القليلة المقبلة من العام الجاري.