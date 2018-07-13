استراليا تبحث عن المهاجرين المؤهلين مع انخفاض الهجرة إلى أدنى مستوياتها منذ عقد

قال وزير الداخلية الاسترالي بيتر داتون اليوم الجمعة إن عدد المهاجرين إلى استراليا تراجع إلى أدنى مستوياته في عقد بفضل إجراءات التدقيق في طلبات الهجرة فيما تحاول الحكومة تهدئة الناخبين المحافظين الغاضبين الذين يهددون احتمالات بقائها في السلطة في أي انتخابات جديدة.
وسيصب هذا التراجع في مصلحة رئيس الوزراء مالكوم ترنبول الذي شهد تأييد الناخبين لنواب يمينيين مثل بولين هانسون ربطوا بين ارتفاع وتيرة الهجرة والأسعار القياسية للمنازل، الأمر الذي قوض الدعم للحكومة.
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وقال داتون إن تشديد إجراءات الرقابة أدلى إلى حصول أقل من 163 ألف شخص على موافقات للهجرة بين الأول من يوليو - تموز العام الماضي و30 يونيو - حزيران وهو تراجع بواقع عشرة في المئة مقارنة بالاثني عشر شهرا التي سبقتها، وهو أدنى مستوى منذ عشر سنوات.
وصرح داتون للقناة التاسعة الاسترالية "نفحص الطلبات بتدقيق أشد لنضمن أننا نستقبل أفضل مهاجرين في بلادنا". وأضاف أن الإجراءات تهدف إلى ضمان أن يتمتع المتقدمون بمؤهلات تعليمية حقيقية وصلات مشروعة بأشخاص حصلوا على موافقات للإقامة في استراليا.
المصدر: رويترز