رئيسة كرواتيا كوليندا غرابار كيتاروفيتش.... السفيرة السياسية لمنتخب بلادها

وقررت السيدة الأولى في كرواتيا صاحبة المركز 39 حسب ترتيب مجلة فوربس لأقوى النساء في العالم بعد تأهل منتخب بلادها إلى دور الـ 16 أخذ "إجازة بدون مرتب" من أجل الذهاب إلى روسيا لتشجيع العناصر الكرواتية.

وتبلغ كوليندا كيتاروفيتش 50 سنة وفازت برئاسة كرواتيا في 2015، وتتكلم عدة لغات: الإنجليزية والإسبانية والإيطالية والفرنسية والألمانية والبرتغالية، وتفوقت دراسيا بشكل كبير في مسيرتها، حيث حصلت على عدة شهادات في اللغات وفي العلاقات الدولية.

وكانت الرئيسة الكرواتية قد نشرت على حسابها الشخصي على "فيسبوك" صور لها أثناء توجهها إلى روسيا وسط مواطني بلادها من داخل الطائرة بعد شرائها لتذكرة على خط تجاري كلاسيكي من أموالها الخاصة، وفي الملعب بين الجماهير أثناء مباراة المنتخب الكرواتي أمام الدنمارك في دور الـ 16، حيث أثارت إعجاب متابعي مواقع التواصل الاجتماعي من مختلف الجنسيات.

وبسبب حضورها اجتماع "الناتو" في بلجيكا، لم تتمكن كوليندا كيتاروفيتش، من الحضور في ملعب لوجنيكي بروسيا، من أجل تشجيع منتخب بلادها الذي تأهل إلى نهائي كأس العالم للمرة الأولى في تاريخه بعد فوزه على انجلترا 2 - 1 في نصف نهائي مونديال روسيا. واكتفت ببعث رسالة تأييد للاعبين قالت فيها:" للأسف لم أتمكن من أكون بجانبكم الليلة شخصيًا، لكني سأكون معكم بقلبي في كل ثانية من الملعب، العبوا من أجل كرواتيا، العبوا من أجل عائلاتكم من أجل الشباب الذين يبحثون عن فرصة في كرواتيا، العبوا من أجل الشعب الكرواتي حظًا سعيدًا ونحن في النهائي".

وأكدت كوليندا غرابار كيتاروفيتش أنها ستحضر اللقاء النهائي المقرر الأحد القادم بين كرواتيا وفرنسا إلى جانب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، كما قالت "إنها على ثقة من أن منتخب بلادها سيفوز على فرنسا في المباراة النهائية ".

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والتقت الرئيسة الكرواتية مع رؤساء دول العالم، وأهدتهم قميص المنتخب الكرواتي الملقب بـ "الناري"، مزينا بأسمائهم، تقديرا منها للعلاقات مع الدول، وكانت أبرز القمصان المهداة للرئيس الأميركي دونالد ترامب، ولرئيسة الوزراء البريطانية تريزا ماي.

وانتقلت حمى كرة القدم التي تجتاح كرواتيا في الوقت الحالي إلى حكومتها، التي اجتمع أعضاؤها، وهم يرتدون قميص المنتخب الكرواتي. وعقب انتهاء الاجتماع، التقطت صورا لرئيس الحكومة الكرواتية، اندريغ بلينكوفيتش، مرتديا قميص منتخب بلاده المميز باللونين الأحمر والأبيض.