ترامب ينتقد خطة ماي للبريكست

استمر الرئيس دونالد ترامب بانتقاد حلفاء بلاده الأوربيين، هذه المرة استهدف المملكة المتحدة ورئيسة وزرائها تيريزا ماي، في يوم يسبق لقاءهما المقرر في لندن.

صحيفة الصن نشرت لقاءً مع ترامب الخميس 12 يوليو / تموز حيث انتقد مباحثات ماي للخروج من الاتحاد الأوربي كما انتقد سياسات الهجرة الأوربية وحلف الناتو ومحافظ لندن صادق خان.

وألمح ترامب إلى أن مساعي ماي للخروج الهادئ من الاتحاد قد يؤدي إلى عرقلة اتفاق تجارة مع الولايات المتحدة لأنها قد تحاول أن تبقي على العلاقات الودية مع جيرانها، وقال:"لدينا موقف من الاتحاد الأوربي حاليا كونهم لا يعاملون أمريكا تجاريا بشكل عادل، وفي حال فعلوا هذا لأوقفوا العلاقات التجارية مع الولايات المتحدة".

وشدد ترامب بأنه كان لناقش الاتفاق بطريقة مغايرة عن ماي، مشيرا إلى أنه قدم نصيحته لها من وجهة نظره، ما عليها أن تفعله وكيف عليها أن تناقش المحاور، وقال:"كنت لأقوم بهذا بطريقة مغايرة، نصحتها بما عليها القيام به، لكنها رفضت، تود أن تسلك طريقا آخر"، وأضاف:"عليها أن تحاور بطريقة أفضل وهي تعلم هذا، ما جرى سيء للغاية".