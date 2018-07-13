تعرف على الدول التي تتمتع بأسرع خدمة النطاق العريض للاتصال

بينما تتمتع سينغافورة بأسرع خطوط لنقل البيانات من نوع (نطاق عريض) تفخر أوروبا بضمها لأكبر مجموعة من الدول المتاخمة التي تملك خدمات نطاق عريض من نوع (سريع) و (سريع جداً).

تم جمع البيانات على مدى 12 شهرا من قبل جمعية M-Lab وهي شراكة بين معهد التقنيات المفتوحة وشركة غوغل للأبحاث وبلانيت لاب بجامعة برينستون. وأظهرت الدراسة أن متوسط ​​سرعة النطاق العريض العالمي ارتفع بنسبة 23 في المائة من سنة وأخرى وصولاً إلى 9.10 ميغابت في الثانية في عام 2018.

لكن هذا التسارع في خدمات نقل البيانات كان في الغالب من نصيب الدول المتقدمة التي تملك بنى تحتية جيدة، فالتقرير يشير إلى تطور ضئيل نسبيا لدى الدول التي تملك بنى تحتية هزيلة، أي في النصف السفلي من الجدول مقارنة بالنصف العلوي منه.

وتتصدر سنغافورة دول العالم الـ 200، بمتوسط ​​سرعة بلغ 60.39 ميغابت في الثانية، متقدمة بفارق كبير على السويد التي احتلت المركز الثاني، وبلغ متوسط ​​سرعة نطاقها العريض 46.00 ميغابت في الثانية خلال شهور الدراسة الاثني عشر. بينما احتلت الدنمارك والنرويج ورومانيا وبلجيكا وهولندا ولوكسمبورغ والمجر وجزيرة جيرسي المراكز العشرة الأولى. وتأتي الولايات المتحدة في المركز العشرين مع سرعة اتصال بلغ متوسطها 25.86 ميغابت في الثانية.

في أوروبا

يشير التقرير إلى أن القارة الأوروبية تملك أعلى تركيز لخدمات الاتصال من نوع النطاق العريض (السريع والسريع جداَ) في العالم، لتحتل دولها 36 مرتبة من المراتب الـ 50 العليا في الدراسة.

ومنع استعمال المملكة المتحدة لكابلات النحاس في تغطيتها الميل الأخير من خطوط اتصالها بالعالم - بدل استعمال الألياف البصرية بالكامل - من رفع سرعة حزمها العريضة مقارنة بالدول الأوروبية الأخرى.

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أبطأ سرعة اتصال

أما من الجانب التحتي للقائمة، فقد ابتعدت القارة الأفريقية للأسف كثيراً عن بقية العالم فيما يتعلق بتوفير خدمة اتصال النطاق العريض. فدول القارة تعتمد بشكل أساسي على الاتصال اللاسلكي من نوع الجيل الثالث والرابع (3G ، 4G) بدلاً من الاعتماد على الكابلات والألياف البصرية.

وتعد مدغشقر واحدة من الاستثناءات في القارة الافريقية بفضل كابل تحت سطح البحر يزود الجزيرة بسرعة اتصال "معقولة" وضعتها في المرتبة 22 عالمياً، بمتوسط سرعة بلغ 24.87 ميغابايت في الثانية.

واحتلت المراتب العشرة الأخيرة والمخجلة من الجدول بلادٌ متوسط سرعة الاتصال فيها بلغ أقل من 0.90 ميغابت في الثانية. تلك البلدان هي الكونغو وجمهورية الكونغو وبوركينا فاسو والنيجر وسوريا وموريتانيا وغينيا والصومال وتركمانستان وتيمور الشرقية واليمن حيث وصل متوسط السرعة فيه 0.31 ميغابت في الثانية.