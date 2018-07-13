ما هي الاستراتيجية الأوروبية المُشتركة لدعم فلسطين " 2017 -2020"؟

احتفل شُركاء التنمية الأوروبيون والسلطة الفلسطينية بإطلاق الإستراتيجية الأوروبية المُشتركة لِدَّعم فلسطين " 2017 -2020" - نحو دولة فلسطينية ديمُقراطية ذات مُساءلة. حَضَرَ الاحتفال رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله وممثل الاتحاد الأوروبي رالف طراف ورؤساء البعثة الأوروبية وممثلين عن الوزارات الفلسطينية ومنظمات المُجتمع المدني.

رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله وممثل الاتحاد الأوروبي رالف طراف ورؤساء البعثة الأوروبية وممثلين عن الوزارات الفلسطينية ومنظمات المُجتمع المدني

شُركاء التنمية الأوروبيون والسلطة الفلسطينية يُطلقون الإستراتيجية الأوروبية المُشتركة لدعم فلسطين

وفي بيان تحصلت يورونيوز على نسخة منه أفاد المسؤولون الأوروبيون و الفلسطينيون أن الإستراتيجية الأوروبية المُشتركة تُوَفِر إطاراً يَقوم من خِلاله شُركاء التنمية الأوروبيون بِدَعم شُركائنا الفلسطينيين بما فيهم السُلطة الفلسطينية والأونروا بشكل تنسيقي أفضل. هذه الاستراتيجية سوف تمكن شُركاء التنمية الأوروبيون مِن العمل بشكل أكثر فعالية لِدَعم تحسين الظروف المعيشية لخمسة ملايين فلسطيني في الضفة الغربية وغزة، بالإضافة إلى خمسة ملايين لاجئ من لاجئي فلسطين. وتهدف الاستراتيجية إلى دعم المؤسسات لتتمكن من مُمارسة حُكم فعَّال في الدولة الفلسطينية المُستقبلية وتنمية المياه والأراضي ودعم القطاع الخاص مِن أجل تحقيق التنمية الاقتصادية المُستدامة.

فَمِن خلال هذه الإستراتيجية يقوم الشُركاء الأوروبيون بتوجيه إشارة واضحة مَفادها أنهم يتحدثون بصوت واحد وأنهم متحدون في رؤيتهم ومصرون على تحقيق هذه الرؤية.