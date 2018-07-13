لفترة 66 سنة وبسبب حادثة حصلت معه في المدرسة، لم يقص شريدهار شيلال أظافره يده اليمنى أبدا، مما أدخله موسوعة غينيس للأرقام القياسية عن أطول أظافر امتلكتها يد واحدة على الإطلاق.
شاهد: صاحب أطول أظافر في العالم يقص أظافره للمرة الأولى بعد 66 سنة
شاهد: صاحب أطول أظافر في العالم يقص أظافره للمرة الأولى بعد 66 سنة
شيلال يبلغ من العمر 82 عاما وهو من مينة بون في الهند، وشى به استاذ المدرسة حين قام بكسر ظفره الطويل، مما قاده لإطاله أظافره حتى بلغ مجموع أطوالها 909.6 سنتمترا من الطول، حين تم قياسها آخر مرة. وبلغ طول اظفر إبهامه وحده 197.8 سنتمترا.
شريدهار دخل موسوعة غينيس للأرقام القياسية عام 1979 حين بلغ جموع أطوال أظافره 219.7 سنتمترا، وعندما سؤل من قبل موسوعة غينيس للأرقام القياسية في عام 2015 عن تأثير طول أظافره على حياته اليومية، قال شريدهار إن أظافره هشة للغاية وتحتاج الكثير من إلى الرعاية وقت النوم.
يقول شيلال "لا أستطيع أن أتحرك كثيرا، لذلك أستيقظ كل نصف ساعة واحرك يدي إلى الجانب الآخر من السرير".
على الرغم من معارضة والديه، قرر شريدهار أنه سيكون قادراً على العمل مستخدما يدا واحدة، ليصبح في نهاية المطاف مصورا يستعمل مقبضا خاصا ملائم لأظافره عند استخدام الكاميرا.
لكن أظافر شريدهار الطويلة لم تكن مجانية، فقد سبب له وزنها الزائد على مر السنون إعاقة في يده اليسرى، وأصبح غير قادرا على تحريك أصابع تلك اليد.