وقف بيع سلطة ماكدونالدز بعد تفشي عدوى شديدة

قالت السلطات الصحية في ولايتي أيوا وإيلينوي الأمريكيتين إنها تحقق في انتشار عدوى السيكلوسبورا بسبب تناول السلطة التي تقدمها مطاعم ماكدونالدز، مما أدى لانخفاض سهم ماكدونالدز 1.4 في المئة بعد ساعات من الإعلان.
وقالت إدارة الصحة العامة في إيلينوي أمس إنها سجلت نحو 90 حالة بينما قالت إدارة الصحة العامة في أيوا إنه تم تسجيل 15 حالة.
نحو ربع عدد الأشخاص الذين تم تشخيص إصابتهم بالسيكلوسبورا قالوا إنهم تناولوا سلطة من ماكدونالدز في الأيام السابقة لظهور أعراض المرض عليهم.
وأعلنت شركة ماكدونالدز، وهي أكبر سلسلة مطاعم في العالم، في بيان إنها على اتصال بسلطات الصحة العامة في الولايتين. وأكدت أنها أوقفت طوعا بيع السلطات في نحو 3000 فرع في الولايات المتحدة لحين الاعتماد على مزود آخر للخس.
وقالت الشركة "نراقب عن كثب الوضع ونتعاون مع الولايتين وسلطات الصحة العامة الاتحادية مع مضيهم قدما في التحقيق".
وتصيب طفيليات السيكلوسبورا الأمعاء الدقيقة وتسبب إسهالا شديدا وتنتقل عن طريق الطعام أو الشراب الملوث بالفضلات وليس بشكل مباشر من شخص إلى آخر.
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المصدر: رويترز