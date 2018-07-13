أدرجت إيرلندا الأقاليم الجنوبية المتنازع عليها بين المغرب وجبهة البوليساريو وجزيرة القرم والأراضي الفلسطنية المحتلة ضمن المناطق التي يُمنع منها إستراد السلع والمنتجات بموجب القانون الجديد الذي صادق عليه مجلس الشيوخ والذي يحظر إستراد المواد المصنعة أو المنتجة في المناطق المحتلة، بحسب ما أوردته قناة إي نيوز 24 الإسرائيلية نقلا عن نيال كولينس، المتحدث الرسمي باسم الخارجية والتجارة الإيرلندية.
إيرلندا تحظر استيراد السلع المغربية المنتجة في الأقاليم الصحراوية المتنازع عليها مع البوليساريو
إيرلندا تحظر استيراد السلع المغربية المنتجة في الأقاليم الصحراوية المتنازع عليها مع البوليساريو
وفي اتصال مع يورونيوز، قال نيال كولينس إنه لا يتذكر بالضبط ما صرح به للقناة الإسرائيلية غير أنه أكد أن القانون الجديد يخص كل المناطق والمأقاليم المحتلة في إطار ما تحدده الأمم المتحدة.
وينص القانون الجديد على معاقبة من كل مستورد أو من يقوم بالمساعد على استيراد أو بيع بضائع أو تقديم خدمات للمناطق المحتلة منها المستوطنات الإسرائيلية داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة بالسجن خمس سنوات ودفع غرامة مالية تصل إلى 250 ألف يورو.
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ووكان الناطق باسم الشؤون الخارجية في حزب "فيانا فيل" الإيرلندي المعارض قد أكد في تصريح لوسائل إعلامية أنه "لا يعتبر المشروع كمقاطعة فقط للسلع الإسرائيلية، ولكنه ينطبق أيضا على التجارة الإيرلندية من شمال قبرص الذي "تحتله" تركيا والصحراء الغربية "المحتلة" من طرف المغرب".
وتبلغ نسبة المبادلات التجارية بين المغرب وإيرلندا حوالي 18 في المائة وبلغت قيمتها ما بين 2012 و2014 ما قيمته 10 ملايين دولار أمريكي.