داعش يتبنى هجوماً على نقطة تفتيش أمني بالسعودية

ذكرت صحيفة النبأ الإلكترونية التي يصدرها تنظيم داعش أو ما يسمى بـ"الدولة الإسلامية" أن التنظيم أعلن مسؤوليته عن هجوم وقع على نقطة تفتيش أمني بالسعودية يوم الأحد الماضي.
وكانت وكالة الأنباء السعودية الرسمية قد قالت في ذلك اليوم إن أحد أفراد قوات الأمن السعودية برتية رقيب أول و شخص مقيما من بنجلادش قتلا في هجوم على نقطة أمنية في مدينة بريدة بمنطقة القصيم شمالي العاصمة الرياض، خلال هجوم مسلح نفذه ثلاثة إرهابيين استطاعت قوات الأمن السعودي قتل اثنين منهم وإصابة الثالث ونقله إلى المستشفى.
وقالت النبأ يوم الجمعة إن ثلاثة "من جنود الخلافة... هاجموا تجمعا لحرس سجن الطرفية في مدينة بريدة بمنطقة القصيم". ثم أضافت "إن المهاجمين نالوا ما كانوا يتمنون، تقبلهم الله".