في اليوم الثاني من زيارتها إلى بريطانيا، زارت ميلانيا ترامب مقر المستشفى الملكي في منطقة "تشيلسي" بالعاصمة لندن.
ميلانيا ترامب تلعب البولز وتزور دار متقاعدي الجيش في تشيلسي
ميلانيا ترامب تلعب البولز وتزور دار متقاعدي الجيش في تشيلسي
والمكان أساساً ليس مستشفى وإنما "دار تقاعد" للجنود البريطانيين الذين أنهوا خدمتهم، والمعروفين بـ "متقاعدي تشيلسي".
وظهرت ميلانيا ترامب وهي تشجع وتسترشد بالأطفال الصغار، حول كيفية ممارسة لعبة البولز.
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ولدى وصول سيدة البيت الأبيض الأولى إلى مقر المستشفى الملكي، كان في استقبالها، فيليب ماي، زوج رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي.
يأتي ذلك بالتزامن مع اللقاء الذي يعقده ترامب مع ماي في إطار غداء عمل. وكان ترامب قد وصف بريطانيا بالنقطة الساخنة المضطربة بسبب أزمة سياسية ترتبت على قرار مغادرة لندن الاتحاد الأوروبي، وقال إنه لا يعترض على الاحتجاجات والمظاهرات المنددة بزيارته وبوجوده في البلاد بل تحدث عن اعتقاده بحب البريطانيين له.
يذكر أن ملك إنجلترا الأسبق، تشارلز الثاني، كان قد أسس هذه المستشفى في العام 1682 لتكون دار تقاعد للجنود.