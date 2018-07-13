شاركت غواصات صغيرة في مسبح كبير في جنوب انجلترا هذا الأسبوع في سباق غير تقليدي إذ لم تكن هذه الغواصات تعمل بالديزل أو بالطاقة النووية بل تتحرك بطاقة غواصين يبدلون بلا هوادة.
سباق للغواصات في مسبح في بريطانيا
سباق للغواصات في مسبح في بريطانيا
سباق الغواصات الأوروبي الدولي، الذي يقام كل عامين، هو الرابع هذا العام وتستضيفه مدينة جوسبورت. وتتنافس به فرق من طلبة الجامعات لبناء وقيادة الغواصة في مزيج بين الرياضة والهندسة.
وقال مدير السباق وليام ميجل "إنها (تشبه) دراجة تحت الماء... فرق من المهندسين من كل أنحاء العالم تقوم ببناء غواصة انسيابية طولها ثلاثة أمتار.. الطاقة المحركة الوحيدة لها هي قوة العضلات".
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وينتهي السباق يوم الجمعة بتوزيع جوائز عن الابتكار والسرعة والبراعة في تصنيع وقيادة تلك الغواصات الصغيرة.
وتسير كل غواصة على حدة في مسار للذهاب ثم العودة لنقطة الانطلاق في المسبح التابع لمنشأة تجارب تابعة لشركة دفاع بريطانية والذي يبلغ طوله 122 مترا وعمقه 5.5 متر.
ويقول المنظمون إن هناك بوابات توقيت بعد 42 مترا و55 مترا من بداية المسار وإن بعض الغواصات وصلت سرعتها لما يتراوح بين ستة وسبعة أميال بحرية في الساعة.