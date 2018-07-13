باريس تودع تذاكر مترو الأنفاق

يستخدم الركاب في باريس التذاكر التقليدية المطبوعة منذ عام 1900 عندما بدأ تشغيل المترو، لكن قريبا ستصبح تلك التذاكر المألوفة مستطيلة الشكل شيئا من الماضي عندما يحل محلها نظام آلي بالكامل شبيه بذلك الموجود في لندن.

وبالنسبة لكثير من السائحين لا تخلو زيارة المدينة من استخدام التذاكر البيضاء الصغيرة التي عادة ما يشتريها الركاب في مجموعة من عشر تذاكر. وكثيرا ما يجدونها بعد مرور سنوات بين طيات كتاب أو في جيب خلفي بحافظة النقود أو تحت الأريكة.