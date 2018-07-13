بروفايل.. زاوية بموقع يورونيوز عربي، تسلط الضوء على شخصيات عربية أو مسلمة أو غيرها تقيم في أوروبا و بشكل خاص في بلجيكا. عبر هذا الركن سنحاول كشف ما يحدثه أفراد الجاليات الأجنبية من تأثير في أوروبا على الأصعدة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية وغيرها.
بروفايل: عمرو رياض..أزهري بجامعة لوفان البلجيكية..ينظّر للفكرالتنويري أكاديميا
بروفايل: عمرو رياض..أزهري بجامعة لوفان البلجيكية..ينظّر للفكرالتنويري أكاديميا
هذه الزاوية تهتم أيضا بالهيئات والمؤسسات أو المراكز ومنظمات المجتمع المدني التي تعنى بالشؤون العربية أو ما يتعلق بالشرق الأوسط وكيف تسهم برؤاها وتطلعاتها في أن تكون قيمة مضافة في أوروبا عبر الاهتمام بالجوانب الإيجابية لما يمكن أن تقدمه الجاليات المقيمة ببلجيكا للمجتمع الأوروبي.
استضفنا في حلقتنا اليوم الدكتور عمرو رياض أستاذ الدراسات العربية والإسلامية بجامعة لوفان. سألنا ضيفنا عن مسيرة حياته التي نقلته من جامعة الHزهر مرورا بجامعة لايدن بهولندا كطالب في قسم الدراسات العربية والإسلامية إلى أن أصبح أستاذا بـجامعة لوفان البلجيكية.
عبر هذه المقابلة يتحدث إلينا الأستاذ عمرو رياض عن استراتيجيات كلية الدراسات العربية والإسلامية بجامعة لوفان والسبل الكفيلة المتاحة لفهم الجوانب الحضارية في الفكر العربي والإسلامي من خلال الجمع ما بين الأصالة و المعاصرة فضلا عن تكييف الرؤى الفكرية وفق البيئات الأوروبية.
تطرقنا أيضا إلى الحركات الاستشراقية و أهدافها الرامية إلى سبر أغوار التراث العربي والإسلامي وإدراك كل جوانبه المضيئة التي جعلته مرجعية موثوق بها في مختلف الدراسات والبحوث الأكاديمية التي تناولت الشعوب العربية و الإسلامية عبر سابق الزمن. خلال حديثنا تناولنا بإسهاب أيضا كيف تقوم كلية الدراسات الإسلامية والعربية بجامعة لوفان بالمساهمة في تعميق البحوث الأكاديمية من أجل تقديم رؤى إيجابية وفاعلة تفند ما يشيعه الخطاب الشعبوي المتطرف في أوروبا والذي يعتقد أن حضارات الشعوب غير الأوروبية تعكس رجعيى فكرية و تطرفا في الرؤى.
د. عمرو رياض و من خلال بحوثه الأكاديمية و محاضراته في الفكر العربي والإسلامي له رؤى مثيرة للغاية. فثقافته الأزهرية التي نشأ في أحضانها منذ كان طالبا بكليات الألسن بالأزهر هي التي مكنته من أن يبحر في عمق الثقافة العربية والإسلامية كما أن دراساته في الجامعات الأوروبية شكلت لدى الباحث الأكاديمي إرهاصات ركينة عبر أطروحات تثير القيم التنويرية لحضارتنا و تنظّر لمنطلقات تأسيسية أصبحت مرجعا لدى كثير من صانعي القرار في أوروبا.
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