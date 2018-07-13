شاهد: محتجون يطلقون منطاد "ترامب الرضيع" في لندن

أطلق معارضون للرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الجمعة 13 يوليو / تموز منطادا طوله ستة أمتار خارج البرلمان البريطاني يصور ترامب على هيئة رضيع برتقالي غاضب يرتدي حفاضا.

وقال ترامب، الذي وصل بريطانيا يوم الخميس، لصحيفة صن إن الاحتجاجات المزمعة ضده في لندن ومدن بريطانية أخرى جعلته يشعر بأنه غير مرحب به لذا فإنه سيتجنب التواجد في العاصمة بقدر المستطاع.

وقال ترامب للصحيفة "أعتقد أنه عندما يطلقون المناطيد ليشعروني بأنني غير مرحب بي فلا سبب لدي للذهاب للندن".