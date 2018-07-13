قطر تستثمر بنجاح كأس العالم في روسيا وتروج لاستضافتها القادمة

من حضر مباريات كأس العالم 2018 في روسيا، حالفه الحظ بأن يأخذ لمحة عن البطولة التي ستجري عام 2022 في قطر، من خلال حفل نُظم من قبل اللجنة العليا للمشاريع والإرث القطرية.
بداية من الغناء والرقصات الشعبية، مرورا بالقهوة المرة في المجلس بالخيمة، تفاصيل اهتمت بها اللجنة، لتعطي لمحة عن ثقافة البلد.
فاطمة النعيمي مديرة التواصل في اللجنة ألمحت إلى أن هذا النشاط تم لتعريف الناس بقطر قبل عام 2022.
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وواجهت استضافة قطر لكأس العالم بانتقادات عديدة، فاطمة بدورها ردت على هذه الأقاويل، مشيرة إلى أن روسيا نفسها واجهت هذه الانتقادات والاحتجاجات، ومع هذا فقد أنجزت الاشراف على البطولة بنجاح تام، يتحدث عنه الجميع.
ويستقبل المجلس القطري زواره حتى الأحد 15 يوليو / تموز، عشية اللقاء النهائي بين فرنسا وكرواتيا.