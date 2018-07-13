شاهد: شاكيرا تزور بلدة جدتها في شمال لبنان

تقوم المغنية الكولومبية اللبنانية الأصل شاكيرا منذ الجمعة بزيارة إلى لبنان وتنقلت إلى مدينة تنورين التي تنحدر منها عائلة جدتها، والدة أبيها، حيث زرعت شجرتي أرز في غابة البلدة قبيل إحيائها حفلا هو الثاني لها في لبنان.
ووصلت المغنية البالغة من العمر 41 عاما إلى بلدة تنّورين الجبلية بعد ظهر الجمعة، في ظلّ إجراءات أمنية مشدّدة، وتوجّهت إلى محمية غابة الأرز حيث زرعت شجرتين الأولى عنها والثانية عن عائلته.
وأعربت شاكيرا عن تأثرها لكونها في لبنان، وقالت باللغة العربية "مرحبا تنّورين، شكراً، أنا سعيدة لأني هنا". وقررت السلطات المحلية إطلاق اسم شاكيرا مبارك على ساحة في الغابة المحمية، بحسب ما قال رئيس البلدية بهاء حرب.
كذلك قدم رئيس البلدية للزائرة الكولومبية خريطة لبنان مصنوعة من خشب الأرز وعليها مقولة للفيلسوف اللبناني جبران خليل جبران المنحدر من بلدة بشري التي تحيي بجوارها شاكيرا حفلها مساء الجمعة.
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وسبق وأن زارت شاكيرا لبنان وكانت أول زيارة لها في حزيران/يونيو 2003، حيث تفقدت منزل عائلتها في مدينة زحلة في شرق البلاد، ثم أحيت حفلة في العاصمة بيروت في أيار/مايو 2011. ويرافقها في هذه الرحلة شقيقها وابناها من نجم منتخب إسبانيا لكرة القدم جيرار بيكيه.