إسبانيا: وجهة المهاجرين الجديدة

بعد التشديدات التي بدأت حكومات غربية بفرضها على دخول المهاجرين إلى بلادها، وبعد أزمة سفينة المهاجرين "أكواريوس"، ومنعها من الرسو على الشواطئ الإيطالية، ارتفعت أعداد المهاجرين إلى إسبانيا حيث وصل إليها نحو 16 ألف مهاجر منذ بداية هذا العام.

وفي جزيرة تاريفا (طريفة) وحدها تم إنقاذ نحو 7300 مهاجر منذ بداية العام، حيث قامت مراكب إنقاذ إسبانية، ومتطوّعون بعمليات الإغاثة. وهذا يعني أن عدد المهاجرين الذين تمّ إنقاذهم من القوارب المطاطية قبالة الشواطئ الأندلسية بلغ ضعف الذين تمّ إنقاذهم في إيطاليا وثلاثة أضعاف الذين تمّ إنقاذهم في اليونان هذه السنة.