إلغاء مفردة "عرق" من الدستور الفرنسي

صوّتت الجمعية الوطنية الفرنسية الخميس، بالإجماع، على إلغاء كلمة "عرق" من المادة الأولى في الدستور الفرنسي، بحسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.
وستصير الجملة الواردة في الدستور الفرنسي للجمهورية الخامسة هي التالية: فرنسا جمهورية لا تتجزأ، علمانية وديمقراطية واشتراكية. إنها تؤمّن المساواة، أمام القانون، لكلّ المواطنين من دون تمييز الجنس، الأصل والدين".
وتقع مفردة "عرق" بين المفردتين "الأصل والدين".
وطالبت جميع الكتل البرلمانية الفرنسية تقريباً بإدخال تعديلات على المادة الأولى من الدستور الفرنسي، قائلة "إن الإبقاء على مفردة "عرق" في صدر الدستور ليس له أساس من الصحة، خصوصاً وأنه تمّ إثبات أن الأعراق غير موجودة لدى الإنسان".
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ردود الفعل على هذا التعديل أتت مختلفة. فبعض الناشطين الذين يعملون في مكافحة العنصرية انتقدوا التعديل من منطق "أن الأعراق غير موجودة، ولكن العنصرية موجودة وهي قاتلة!" فيما رحّب البعض الآخر بها.
وكانت مفردة "عرق" قد ألغيت من التشريعات الفرنسية في العام 2013 في عهد الرئيس السابق فرانسوا أولاند. وفشل أولاند بتحقيق ما تعهّد به خلال حملته الانتخابية في 2012، إذ وعد بإلغاء مفردة "عرق" من الدستور، الأمر الذي تمّ في عهد خليفته إيمانويل ماكرون.