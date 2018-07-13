شاهد: موقف محرج بين ترامب وماي خلال مراسم استقباله في قصر بلاينهايم

كتبت وسائل إعلام بريطانية إلى جانب وسائل التواصل الاجتماعي حول العالم ما اعتبروه "لحظة محرجة" حين أمسك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بيد رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، للمرة الثانية.
وبدا الرئيس الأميركي وكأنه يساعد ماي على صعود درجات السلم حين مدّ يده (أو بالأحرى قلة من الأصابع) عند مدخل مقر إقامتها الرسمي، حيث كان من المقرر أن يجلس الاثنان في مأدبة عشاء رسمية خلال زيارة رسمية لترامب للمملكة المتحدة.
تيريزا ماي أصبحت في يناير/ كانون الثاني عام 2017 أول زعيم أجنبي يزور ترامب بعد توليه منصبه، وكانت الصورة الشهيرة لهذه الزيارة هي صورة ترامب وهو يمسك يد ماي ليساعدها على نزول درجات مدخل البيت الأبيض.
ويراقب العالم عن كثب زيارة ترامب الأولى والتي طال انتظارها إلى بريطانيا من أجل محاولة فهم "العلاقة الخاصة" بين البلدين وما ستؤول إليه هذه العلاقة.