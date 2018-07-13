ترامب ينشر خطابا من كيم ويغازله بتغريدة

التغريدة والتي تظهر فيها الرسالة وترجمتها جاء فيها أن كيم يعتقد أن تضافر جهوده مع ترامب سيفتح الباب أمام مستقبل جديد بين البلدين، معربا عن أمله في اتخاذ خطوات عملية في المستقبل.

نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الخميس 12 يوليو / تموز تغريدة تتضمن رسالة من الزعيم الكوري كيم جونغ أون، وعلق عليها:"ملاحظة لطيفة من زعيم كوريا الشمالي، تم انجاز تقدم كبير".

لكن كيم لم يأت على ذكر أي عمل من جانب بلاده نحو نزع السلاح النووي في الرسالة التي نشرها ترامب على تويتر. ولم تظهر أي إشارة على اتخاذ كوريا الشمالية إجراءات ملموسة في هذا الشأن منذ القمة التاريخية التي جمعت ترامب وكيم في سنغافورة في 12 يونيو حزيران.

وأشاد كيم في الرسالة بترامب بسبب "الجهود الدؤوبة والاستثنائية التي قمتم بها... لتحسين العلاقات بين البلدين والتطبيق المخلص للبيان المشترك".

وكان يشير بذلك إلى بيان صدر عن القمة وقعه الزعيمان في أول قمة من نوعها بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة ووافق فيها كيم على بنود فضفاضة "للعمل صوب نزع السلاح النووي" في شبه الجزيرة الكورية.

وقال ترامب فيما بعد إن كوريا الشمالية لم تعد تشكل تهديدا نوويا على الرغم من عدم إعلان أي تفاصيل. ويقول منتقدون لترامب إنه لم يتمكن من تأمين أي التزامات جديدة من بيونغ يانغ بشأن تفكيك برنامج الصواريخ النووية.

ويشير تاريخ الرسالة إلى أنها ربما أرسلت قبل زيارة وزير الخارجية مايك بومبيو لبيونغ يانغ الأسبوع الماضي والتي واجه خلالها البلدان صعوبات في تحقيق تقدم فيما يتعلق بنزع السلاح النووي.

وقال كيم في الرسالة التي نشر ترامب صورتها وترجمتها للانجليزية "أعتقد بقوة أن الإرادة الصلبة والجهود المخلصة والنهج الفريد من جانبي ومن جانب فخامتكم يا سيادة الرئيس بهدف فتح مستقبل جديد بين جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية والولايات المتحدة سيحقق أهدافه بالتأكيد".

كوريا الجنوبية تحث واشنطن وبيونغ يانغ على التحرك

من جهته حث الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه-إن يوم الجمعة كوريا الشمالية والولايات المتحدة على التحرك لتنفيذ اتفاق ينهي برنامج بيونغ يانغ النووي، وذلك في وقت أثار فيه عدم اتخاذ الشمال خطوات واضحة أسئلة عن مدى التزامه بذلك الاتفاق.

وقال مون في كلمة ألقاها خلال زيارة لسنغافورة "إذا أوفى الزعيم كيم (جونغ أون) بوعده بنزع السلاح النووي فسيتمكن من قيادة بلاده إلى الرخاء".

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وأضاف "الطريق ليس سهلا أبدا، لكن إذا تم تنفيذ الاتفاقات التي تم التوصل إليها خلال القمة بإخلاص فسيمكن تحقيق الهدف" مشيرا إلى اجتماع كيم التاريخي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في سنغافورة قبل شهر.

وتابع "إذا أولت كوريا الشمالية نزع السلاح النووي اهتماما أكبر وإذا اتخذت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة بسرعة إجراءات شاملة في المقابل، فستزداد سرعة العملية بأكملها".

كان الزعيمان قد تعهدا خلال القمة بالعمل على نزع السلاح النووي تماما من شبه الجزيرة الكورية وتخفيف التوتر بين بلديهما اللذين لا يزالان في حالة حرب من الناحية الرسمية منذ انتهاء الحرب الكورية التي دارت من عام 1950 إلى 1953 بهدنة وليس بمعاهدة سلام.