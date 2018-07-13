ترامب يسوق للسلاح الأمريكي في قمة الأطلسي

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه مستعد لمساعدة الدول الأصغر في حلف شمال الأطلسي على شراء أسلحة أمريكية، في الوقت الذي حثها فيه على زيادة إنفاقها الدفاعي.

وأشار ترامب بعد قمة للحلف يوم الخميس إلى أن بعض الدول الأعضاء الأقل ثراء استفسرت خلال اجتماعات القمة في بروكسل عما إذا كان بوسعه مساعدتها على شراء عتاد عسكري أمريكي، ولكنه لم يحدد هذه الدول.

وبسؤاله عن الضغوط على الدول ذات الاقتصادات الأضعف قال ترامب في مؤتمر صحفي "هناك الكثير من الدول الغنية معنا اليوم، لكن هناك دولا ليست بذات الثراء، وقد سألتني هذه الدول هل يمكنها أن تشتري العتاد العسكري وهل لي أن أساعدها. سنقدم لها مساعدة ما".