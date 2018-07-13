السلطات الأميركية تطالب مهاجرين بدفع تكلفة فحص الحمض النووي لاستعادة أطفالهم

غير أنّ السلطات تطالب المهاجرين بتحمل تكلفة الاختبارات، الباهظة جداً، ما أثار جدلاً جديداً حول قضية فصل نحو ثلاثة آلاف طفل عن ذويهم.

وضعت الحكومة الأميركية برنامج اختبار طبيّ للحمض النووي من أجل لمّ شمل الأطفال المهاجرين وذويهم الذين تمّ التفريق بينهم على حدود البلاد الجنوبية.

ووجّهت انتقادات كثيرة، داخلية وعالمية، إلى الولايات المتحدة الأميركية وإلى طريقتها في إدارة شؤون الهجرة، ما أجبر الحكومة إلى التراجع عن قرارات سابقة، واتخاذ إجراءات طارئة تهدف إلى إعادة نحو مئة طفل، لم يبلغوا الخامسة من العمر بعد، إلى ذويهم قبل العاشر من تموز / يوليو الحالي.

وتقول الحكومة الأميركية إنها أجبرت على إجراء اختبارات للحمض النووي كي تتمكن من تحقيق الأهداف الموضوعة ضمن المهلة الزمنية المحددة، خصوصاً وأن أطفالاً عديدين تمّ فصلهم عن ذويهم بسرعة بعد توقيفهم، من دون أن يكون هناك وثائقَ ثبوتية بحوزة هؤلاء.

وقامت شركة خاصة بإجراء اختبارات الحمض النووي على المهاجرين.

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وبحسب أحد المواقع الأميركية، أجبرت السلطات عدّة أمهات على تحملّ تكلفة اختبار الحمض النووي من أجل أن يتمّ شملهنّ مع أطفالهن.

وقال روبن غارسيا مدير أحد مخيّمات المهاجرين في مدينة إل باسو على الحدود المكسيكية-الأميركية إن "أيّاً من تلك النساء لم تكن تملك المال لدفع تكلفة الاختبار".

كذلك أكّدت محامية مهاجرين، ليانا هولغن التي تعمل في إل باسو، عن صحّة هذه الأنباء، مشيرة إلى أن الحكومة طالبت بعض النساء بدفع مبلغ يتراوح بين 700 و800 دولار من أجل إنجاز اختبار الحمض النووي.

وتقول هولغن "الحكومة الأميركية تريد أن يدفع الأهالي فاتورة الاختبار فيما هي في الحقيقة المسؤولة عن تفريق الأطفال عن ذويهم، وبالتالي عن الحاجة إلى الاختبار".

والدة أحد الأطفال تلتقي به بعد فترة فراق Reuters

تنديد جديد

أدّى الكشف عن إجراء الاختبارات إلى موجة كبيرة من الاعتراض داخل الولايات المتحدة الأميركية، حيث وجّهت أصابع الاتهام مجدداً إلى إدارة دونالد ترامب وطريقتها "الفوضوية" في تنظيم ملفّ الهجرة.

وقالت جهات حقوقية ومعنية بالدفاع عن حقوق المهاجرين إن "الأوراق التي تثبت الروابط بين الأهالي والأطفال أخذت من المهاجرين عند توقيفهم" متسائلة عن مصير تلك الأوراق.

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من جهتها، اعترفت الحكومة الأميركية باللجوء إلى اختبار الحمض النووي، وبررت ذلك بالقول إنها الوسيلة الأسرع والأكثر دقّة، مؤكّدة على أن هذه الاختبارات أجريت فقط على المهاجرين الذين لم يمتلكوا أيّة أوراق ثبوتية، أو أوراقاً غير مكتملة.

وتمّت إعادة 500 قاصر إلى أهاليهم حتى الساعة.