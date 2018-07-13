هاتان هما الهديّتان اللتان قدّمتهما تيريزا ماي إلى دونالد ترامب وزوجته

ذكر مكتب رئاسة الحكومة البريطانية في بيان أصدره الجمعة، أن رئيسة الوزراء، تيريزا ماي، أهدت الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، رسماً لشجرة عائلته المتحدّرة من أصول اسكتلندية، بينما أهدت زوجتَه، ميلانيا ترامب، عطراً صمّم خصيصاً لها، خلال زيارتهما إلى المملكة المتحدة.
وذكر البيان أن العطر الذي تنتجه شركة "جاي فلورس ليميتد" كان العطر المستخدم من قبل شخصيات بريطانية وعالمية مهمة مثل ونستون تشرشل والأميرة ديانا والممثلة مارلين مونرو.
بينما يظهر رسم الشجرة العائلية الذي تلقاه ترامب إرث عائلته الاسكتلندية، إذ أن والدة ترامب، ماري آن ماكليود، ولدت في العام 1912 في جزيرة لويس الواقعة إلى شمال شواطئ اسكتلندا.
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وبحسب البيان، تعيد شجرة العائلة المهداة إلى الرئيس الأميركي تركيب أسلافه منذ عدّة أجيال، تحديداً إلى زمان والد جدّ جدّه، كينيث ماكليود، الذي ولد في 1776، العام الذي صادف فيه الإعلان عن استقلال الولايات المتحدة الأميركية عن بريطانيا.
وأضاف بيان الحكومة البريطانية أن الهدية تشدّد على الروابط التاريخية العميقة التي ما زالت موجودة حتى اليوم بين الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا".