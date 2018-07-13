80 جلدة لشربه الخمر حين كان طفلا

القصاص على الملأ، عقوبة واجهها شاب إيراني بتهمة تناول المشروبات الكحولية، عندما كان بالرابعة عشرة أو الخامسة عشرة من عمره، أي قبل حوالي عقد من الزمن، وهو ما يؤكد وحشية النظام القضائي الذي يسمح بالتعذيب بطريقة مهينة بحسب وصف منظمة العدل الدولية.

ففي بيان نشر على موقع المنظمة أكد على أن ظروف هذه القضية الصادمة، تقدم دليلا مرعبا آخر على السلطات الإيرانية، فلا أحد وبغض النظر على العمر يجب أن يتعرض للتعذيب العلني، وفي رواية فيليب لوثير، المدير في المنظمة بفرعها بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فإن هذا الشاب قد أدين بتهمة شرب الكحول، وحُكم عليه بثمانين جلدة.

ويتابع:"السلطات الإيرانية تمعن في التعذيب الجسدي حتى على الأطفال، متجاهلة حقوق الإنسان البسيطة، يجب إلغاء كل أشكال التعذيب الوحشية، من بينها بتر الأطراف والإعماء والجلد".