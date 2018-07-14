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فرنسا

انتشار واسع للشرطة في فرنسا تحسبا للعيد الوطني "الباستيل" ونهائي كأس العالم

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انتشار واسع للشرطة في فرنسا تحسبا للعيد الوطني "الباستيل" ونهائي كأس العالم

انتشار واسع للشرطة في فرنسا تحسبا للعيد الوطني "الباستيل" ونهائي كأس العالم
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قررت السلطات الفرنسية إغلاق برج ايفل ونشر 110 آلاف من أفراد الأمن مع تزامن عطلة نهاية الأسبوع هناك مع المباراة النهائية في كأس العالم لكرة القدم واحتفالات يوم الباستيل بما يعني توقع نزول مئات الآلاف إلى الشوارع من باريس إلى أصغر قرى البلاد.

وأمرت السلطات بعملة نشر واسعة النطاق لشرطة مكافحة الشغب والجنود وفرق الطوارئ الطبية حيث تشهد فرنسا حالة تأهب بسبب احتمال وقوع هجمات إرهابية تستغل هذه الحشود في ظل تزامن الحدثين الكبيرين.

ومن المتوقع أن تدفع المباراة النهائية في كأس العالم المقامة في روسيا بين فرنسا وكرواتيا يوم الأحد حشودا إما للاحتفال بالفوز أو للتنفيس عن الخسارة.

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وستنزل الحشود بالفعل إلى الشوارع يوم السبت لمشاهدة العرض العسكري السنوي في باريس الذي يقام في 14 يوليو تموز.

وقال جيرار كولوم وزير الداخلية الذي أعلن تعزيز الإجراءات الأمنية وزيادة عدد أفراد الأمن المنتشرين في البلاد يوم الجمعة "لم يكن لدينا أبدا ثلاثة أيام مثل التي نحن بصددها".