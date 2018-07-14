انتشار واسع للشرطة في فرنسا تحسبا للعيد الوطني "الباستيل" ونهائي كأس العالم

قررت السلطات الفرنسية إغلاق برج ايفل ونشر 110 آلاف من أفراد الأمن مع تزامن عطلة نهاية الأسبوع هناك مع المباراة النهائية في كأس العالم لكرة القدم واحتفالات يوم الباستيل بما يعني توقع نزول مئات الآلاف إلى الشوارع من باريس إلى أصغر قرى البلاد.
وأمرت السلطات بعملة نشر واسعة النطاق لشرطة مكافحة الشغب والجنود وفرق الطوارئ الطبية حيث تشهد فرنسا حالة تأهب بسبب احتمال وقوع هجمات إرهابية تستغل هذه الحشود في ظل تزامن الحدثين الكبيرين.
ومن المتوقع أن تدفع المباراة النهائية في كأس العالم المقامة في روسيا بين فرنسا وكرواتيا يوم الأحد حشودا إما للاحتفال بالفوز أو للتنفيس عن الخسارة.