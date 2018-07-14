شاهد: بعد السجن... الوليد بن طلال يلتقي محمد بن سلمان

نشر رجل الأعمال السعودي الوليد بن طلال صورة على موقعه في تويتر رفقة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان مرفقا إياه بنص تضمن:
"تشرفت بالاجتماع مع أخي سمو ولي العهد، تناقشنا في الأمور الاقتصادية ومستقبل القطاع الخاص ودوره في نجاح رؤية 2030. سنكون أحد أكبر الداعمين للرؤية عبر Kingdom KHC من خلال مشاركتها في أكثر من قطاع استثماري في إشارة إلى شركته للاستثمار الدولي".
وكان رجل الأعمال السعودي الوليد بن طلال الذي اعتقل لمدة ثلاثة أشهر في السعودية ضمن حملة واسعة لمكافحة الفساد قد تعهد الخميس بدعم برنامج الإصلاح الشامل الذي ترفعه السعودية بقيادة ولي العهد الشاب.
ويعتبر الوليد بن طلال البالغ من 62 عاما من بين عشرات الأمراء والمسؤولين ورجال الأعمال السعوديين الذين أاعتقلوا في نوفمبر/ تشرين الثاني المنصرم خلال حملة ولي العهد محمد بن سلمان على ما أسماه "مكافكة الفساد". وقضى بن طلال حوالي ثلاثة أشهر في فندق الريدز كارلتون الذي حول إلى معتقل فاخر.
ويعتبر هذا اللقاء المفاجئ الأول من نوعه الذي كشف عنه منذ اعتقال بن طلال.
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