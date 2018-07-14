دعا الشيخ شمس الدين الجزائري، إلى ضرورة أن تصلي النساء في المساجد وراء الرجال، وبدون عوازل تفصل بين المصلين والمصليات، مثلما كان معمولاً به في زمن الرسول.
شيخ جزائري يفتي بجواز صلاة النساء خلف الرجال دون عوازل
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شيخ جزائري يفتي بجواز صلاة النساء خلف الرجال دون عوازل
وانتقد الشيخ المعرف باسم "شميسو" بشدة فصل النساء عن الرجال كما هو الحال اليوم، في مصليات منعزلة تقع غالباً جانب المسجد أو تحت الأرض، أو في دور علوي، وأكد ضرورة أن تكون المصلّيات قادرات على رؤية الإمام وهو يؤم المصلين.
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والشيح شمس الدين واسمه الحقيقي شمس الدين بوروبي، هو داعية جزائري، معروف بالفتاوى المثيرة للجدل، التي يطلقها رداً على المواضيع والأسئلة الغريبة والطريفة في كثير من الأحيان، والتي ترد في برنامج تلفزيوني يقدمه في قناة جزائرية خاصة.