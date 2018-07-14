الشرطة البريطانية تعثر على مئات الأدلة المتعلقة بقضية غاز الأعصاب نوفيتشوك

قالت شرطة مكافحة الإرهاب البريطانية اليوم السبت إنها عثرت على أكثر من 400 دليل مادي في إطار تحقيقها في مقتل امرأة في جنوب غرب انجلترا بعد تعرضها للتسمم بغاز أعصاب نوفيتشوك.

وتوفيت دون ستيرجيس (44 عاما) في الثامن من يوليو تموز بعد ما يزيد قليلا عن أسبوع من تعرضها لنوفيتشوك قرب مدينة سالزبري التي تعرض فيها الجاسوس الروسي السابق سيرجي سكريبال وابنته يوليا لهجوم بذات السم في مارس آذار. وتعافى سكريبال وابنته من الهجوم بعد ذلك.

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