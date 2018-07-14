وصل الرئيس الإريتري إسياس أفورقي إلى مطار أديس أبابا هذا السبت في زيارة تاريخية تستمر ثلاثة أيام لعقد مباحثات مع رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد وذلك بعد أيام من إعلان الجارتين انتهاء "حالة الحرب" بينهما.
رئيس إريتريا يصل إثيوبيا في زيارة تاريخية لإنهاء الحرب
رئيس إريتريا يصل إثيوبيا في زيارة تاريخية لإنهاء الحرب
وكان رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد في استقبال الرئيس الإريتري بالمطار.
وتأتي الزيارة في ضوء تقريب وجهات النظر بين البلدين، عقب فترة العداوة الكبيرة التي استمرت بينهما، ولعقد إتفاق رسمي للسلام بينهما، حسب ما أعلنته الحكومة الإريترية. كما تأتي بعد خمسة أيام فقط على زيارة لابيبي إلى إريتريا في اطار عملية سلام تهدف إلى انهاء سنوات من النزاع والصراع.
ووافق رئيس الوزراء الإثيوبي الشهر المنصرم على الإلتزام بقرار للأمم المتحدة بشأن الحدود وتسليم أراض متنازع عليها إلى إريتيريا.
واحتشد الالاف على طريق المطار في أديس أبابا مرتدين قمصانا مزينة بصورتي الزعيمين.
كما زين علما البلدين أعمدة الإنارة ولوح البعض بأعلام إريتريا.
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وقد تسهم المصالحة بين البلدين في إحداث تغيير في السياسات وفي الأمن بمنطقة القرن الإفريقي المضطربة التي فر منها مئات الآلاف من الشبان سعيا وراء الأمان والفرص في أوروبا.
ويسعى أيضا أبي، الذي نجا من هجوم بقنبلة الشهر الماضي، لجلب الاستقرار لبلده الذي يشهد احتجاجات منذ العام 2015.
وكتب مدير مكتب رئيس الوزراء الإثيوبي على تويتر "مرحبا بك في وطنك سيادة الرئيس إسياس!!".
ووافقت الدولتان حتى الآن على فتح سفارة كل منهما لدى الأخرى وتطوير موانئ واستئناف الرحلات الجوية. ومن المقرر أن تعيد إريتريا فتح سفارتها في أديس أبابا يوم الاثنين المقبل.
وقال وزير الإعلام الإريتري يماني ميسكيل على تويتر إن عددا من الوزراء وكبار المسؤولين يرافقون إسياس خلال الزيارة.