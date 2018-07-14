فرنسا تحتفل بعيدها الوطني وآمالها معلقة على تحقيق نصر كروي على كرواتيا

تحتفل فرنسا الیوم بعيدها الوطني وسط إجراءات أمنية مشددة تم تعزيزها بحوالي 110 آلاف شرطي وذلك عشية المباراة النهائية التي يخوضها المنتخب الفرنسي مع كرواتيا في موسكو.
وشارك في العرض العسكري التقليدي بجادة الشانزيليزيه بباريس قبل ظهر اليوم أكثر من 4 آلاف عسكري بحضور الرئيس إيمانويل ماكرون ورئيس وزراء سنغافورة.
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ومنذ العام 1880، تحتفل فرنسا سنوياً في 14 تموز/يوليو بيوم "الباستيل" أو العيد الوطني للبلاد، إحياء لذكرى اقتحام سجن "الباستيل" في العام 1789 في عهد الملك لويس السادس عشر، ويعد يوم "الباستيل" بالنسبة للفرنسيين هو الخطوة الأولى لقيام الثورة الفرنسية التي أدت في النهاية إلى قيام جمهورية فرنسا.
وتأتي احتفالات العيد الوطني في فرنسا هذا العام فيما المواطنين يترقبون المباراة النهائية لكأس العالم 2018 التي تجمع منتخبهم الوطني مع نظيره الكرواتي، هذه المباراة التي سيتابعها يوم غدٍ الأحد مئات الملايين حول العالم.
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هجوم نيس
وأعادت الاحتفالات الفرنسية باليوم الوطني إلى الاذهان الاعتداء الإرهابي الذي استهدف مدينة نيس الساحلية جنوب البلاد في الرابع عشر من تموز/يوليو من العام 2016 والذي أدى إلى مقتل 86 شخصا دهساً.
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