استئناف الحركة الجوية بمطار النجف عقب انسحاب المتظاهرين

استؤنفت الرحلات الجوية من وإلى مطار مدينة النجف بعد انسحاب المتظاهرين الذين اقتحموا المطار وأوقفوا الحركة الجوية في تلك المدينة المقدسة لدى الشيعة موسعين نطاق احتجاجات على ضعف الخدمات الحكومية والفساد بعد مظاهرات في مدينة البصرة الجنوبية.

وقال مسؤولان في المطار إن مئات المتظاهرين دخلوا الصالة الرئيسية ومشوا حتى المدرج. وقال شهود إن قوات الأمن سمحت للمحتجين بدخول مبنى المطار الرئيسي.

وفي وقت سابق من يوم الجمعة نزل محتجون إلى شوارع مدينة البصرة النفطية ومنعوا الوصول إلى ميناء أم قصر للبضائع القريب من المدينة.

وجرى تنظيم احتجاجات أيضا بمدينتي العمارة والناصرية مع تصاعد الغضب الشعبي بسبب البطالة وسوء الخدمات الأساسية في البلاد.