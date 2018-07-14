إسرائيل تقصف أنفاقا ومواقع لحماس والأخيرة ترد بـ 31 قذيفة

قصفت طائرات إسرائيلية أهدافا لحركة حماس في قطاع غزة السبت 14 يوليو / تموز، ورد مسلحون فلسطينيون بعشرات القذائف على إسرائيل، بحسب ما ذكره الجيش الإسرائيلي.
الخبر الذي نشرته "رويترز"، جاء فيه أن الغارات استهدفت تجمعات لمسلحين وأنفاقا تستخدم للهجوم عبر الحدود، ولم يذكر الخبر وقوع قتلى من كلا الطرفين.
وأطلق مقاتلون 31 قذيفة هاون باتجاه إسرائيل.
يأتي القصف غداة مواجهات على الحدود، قتل فيها فلسطيني وأصيب أكثر من 200 آخرين بجروح إضافة إلى جندي إسرائيلي.
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ومنذ 30 آذار/مارس،
وبدأ الفلسطينيون في قطاع غزة تنظيم "مسيرات العودة" منذ نهاية آذار مارس الماضي لتأكيد حق اللاجئين بالعودة إلى منازلهم وأراضيهم التي غادروها أو هجروا منها في العام 1948 عند إقامة دولة إسرائيل، ولكسر الحصار الذي تفرضه إسرائيل على القطاع منذ أكثر من عقد.
وقتل حتى الآن 140 فلسطينيا على الأقل بنيران الجيش الإسرائيلي منذ بدء التظاهرات. ولم يقتل أي إسرائيلي.
تجدر الإشارة إلى أن مليوني فلسطيني يعيشون حصارا فُرض على القطاع منذ 12 سنة من قبل إسرائيل، بحجة الحد من التهديدات الأمنية من حماس وجماعات إسلامية تحكم غزة، كما تفرض مصر قيودا مشددة على معبرها الحدودي مع غزة "معبر رفح".