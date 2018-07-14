إيطاليا تنقذ مهاجرين وحكومتها تبحث عمّن يستضيفهم

أعلن مصدر في مكتب رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي سعيه إلى العثور على دول لديها استعداد لاستقبال نحو 450 مهاجرا جرى إنقاذهم من سفينة مكتظة في البحر المتوسط اليوم السبت.

وانتشلت سفينة تابعة لوكالة الحدود الأوروبية (فرونتكس) وسفينة تملكها شرطة الجمارك الإيطالية المهاجرين قرب جزيرة لينوزا وعلى بعد أكثر من مئة ميل بحري عن مالطا التي رفضت الانصياع لضغوط من روما أمس الجمعة لإنقاذهم.