كأس العالم 2018: تابعوا معنا التغطية المباشرة لمباراة إنجلترا أمام بلجيكا

يلتقي منتخبا إنجلترا وبلجيكا لتحديد صاحب المركز الثالث والرابع لحساب النسخة ال 21 من بطولة كأس العالم 2018 بروسيا على ملعب كريستوفسكي بسان بطرسبرغ.
وتعد المواجهة بإثارة وتنافس شديدين بين تشكيلتين تطمحان للفوز بالمركز الثالث في هذه المنافسة لأول مرة في تاريخ مشاركتهما ببطولة كأس العالم.
وسبق للفريقين أن التقيا ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة في المجموعة السابعة وكان الفوز من نصيب الشياطين الحمر بهدف لصفر.
وهذه هي المرة الثانية التي يخوض فيها المنتخبان مباراة تحديد صاحب المركز الثالث في تاريخ مشاركتهما في المونديال، حيث خسرت بلجيكا أمام فرنسا بمونديال 1986 في المكسيك، بينما انهزمت إنجلترا أمام إيطاليا بمونديال 1990.
وكان منتخب إنجلترا قد خسر في نصف النهائي أمام كرواتيا بهدفين لواحد، فيما خسرت بلجيكا أمام فرنسا بهدف لصفر.
ومن المتوقع أن تكون تشكيلة المنتخب الإنجليزي كالأتي:
حراسة مرمى: جوردان بيكفورد
دفاع: ماغواير، جون ستونز، كايل ووكر، جوردان هندرسون
وسط: ديلي آلي، لينغارد، آشلي يونغ، كيران تريبيير
هجوم: هاري كين، ستيرلينغ
وعلى الجانب الآخر قد يدخل المنتخب البلجيكي بالتشكيلة التالية
حراسة المرمى: كورتوا
خط الدفاع: الدريفيلد - كومباني - فيرتونجي
خط الوسط: مونير - فيستل - فيلايني - شاذلي
خط الهجوم: هازارد - لوكاكو - دي بروين
ومن المقرر أن يدير المباراة طاقم التحكيم المكون من كل من رضا فاغهاني كحكم رئيسي ويساعده كل من ريزا سوكهاندان ورضا المنصوري كحكمين مساعدين ومالانغ ديهيو كحكم رابع.