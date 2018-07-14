إصابة 33 شخصا في هبوط اضطراري لطائرة "ريان اير" في مطار فرانكفورت

قالت الشرطة الألمانية اليوم السبت إن 33 راكبا في طائرة تابعة لشركة ريان إير تلقوا علاجا في المستشفى، بعضهم أصيب بنزيف في الأذن، بعد فقدان الضغط في كابينة الطائرة التي كانت تقلهم إلى كرواتيا وهبوطها اضطراريا في فرانكفورت أمس.

وقالت ريان إير في بيان إن فقدان الضغط في كابينة الطائرة تسبب في نزول أقنعة الأوكسجين تلقائيا خلال الرحلة التي أقلعت من العاصمة الأيرلندية دبلن متوجهة إلى مدينة زادار في كرواتيا مما أجبر الطائرة على تغيير وجهتها إلى مطار فرانكفورت هان في ألمانيا.