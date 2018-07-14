بوتين يلتقي عباس قبيل القمة الروسية الأمريكية

استقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس في الكرملين بالعاصمة موسكو اليوم السبت عشية المباراة النهائية لكأس العالم وقبيل قمة هلسنكي التي تجمع بوتين والرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاثنين المقبل.
وناقش الزعيمان الوضع في الشرق الأوسط والعلاقات الثنائية وقضية نقل السفارة الأمريكية في إسرائيل من تل أبيب إلى القدس المحتلة.
وقال بوتين لضيفه: "أعلم أن الوضع في المنطقة معقد، لكنني ممتن لأنك استثمرت مناسبة، مثل كأس العالم، للمجيء إلى موسكو، نحن سعداء بفرصة إجراء مشاورات معك حول علاقاتنا الثنائية وحول ما يحدث في فلسطين وحول المشاكل الاقليمية ".
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ومن جهته تحدث عباس عن الإجراءات الإسرائيلية في القدس المحتلة مشيراً إلى أزمة منطقة الخان الأحمر التي "تسعى إسرائيل الى تدميرها وتهجير السكان منها لربط المستوطنات غير الشرعية مع بعضها البعض، وتعزل المناطق الفلسطينية عن بعضها البعض"، حسب قول عباس الذي أضاف مستطرداً: "إن هذا الأمر مرفوض ومستهجن"، على حد تعبيره.
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وتطرق الرئيس عباس في حديثه إلى العلاقات الفلسطينية الأميركية التي قال إنها "متوقفة تماما، بعد ما يسمى صفقة العصر التي يعدون لها بعد اعترافهم بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارة بلادهم لها، وسعيهم أيضا إلى إزاحة ملف اللاجئين عن الطاولة، أميركا قدمت حلولا ونرفضها رفضا قاطعا وهذا الأمر أدى لقطع العلاقات بيننا".
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وكانت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أشارت إلى أن عباس سيلتقي عددا من قادة الدول في موسكو على هامش المباراة النهائية لكأس العالم 2018 التي يلتقي فيها المنتخبان الفرنسي والكرواتي.