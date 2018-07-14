روحاني: أمريكا منعزلة سياسيا عن حلفائها بسبب العقوبات على إيران

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني في تصريحات نقلها التلفزيون الرسمي على الهواء يوم السبت 14 يوليو / تموز إن الولايات المتحدة الأمريكية صارت أكثر انعزالا على الإطلاق، حتى بين حلفائها، بسبب عقوباتها على إيران.
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وأضاف "اليوم نحن في ظروف صارت فيها الولايات المتحدة في أكثر حالاتها انعزالا بسبب مسألة العقوبات. أفعال الولايات المتحدة غير القانونية... عزلتها حتى بين حلفائها مثلما رأينا توا"، مشيرا إلى احتجاجات في بريطانيا واسكتلندا على زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.