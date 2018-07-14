اعتقال منقبة اقتحمت مسرح سوق عكاظ وتحرشت بماجد المهندس

تداول نشطاء على مواقع التواصل، فيديو يوثق لحظة اقتحام إمرأة منقبة منصة مسرح مهرجان سوق عكاظ في الطائف بالمملكة العربية السعودية حيث أحيا الفنان العراقي الأصل ماجد المهندس حفلا فنيا مساء الجمعة، ضمن فعاليات سوق عكاظ.
وقام الحراس بإبعاد المرأة عن الفنان وإنزالها من خشبة المسرح وسط دهول الحضور.
وأوقفت شرطة منطقة مكة المكرمة الفتاة، وتم اعتقالها وفق نظام مكافحة التحرش بمؤسسة رعاية الفتيات بالطائف، وإحالة القضية على النيابة العامة، وفقاً لما جاء في بيان المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة العقيد عاطي القرشي، نشر على موقع تويتر.
ومن المنتظر أن تحاكم الفتاة بالسجن لمدة لا تزيد عن سنتين، وبغرامة مالية لا تزيد عن 100 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين عقب إقدامها على فعل يصنف جريمة تحرش في السعودية حسب قانون مكافحة التحرش الذي دخل حيز التنفيذ في الثامن من يونيو الماضي.
توجهات السعودية الجديدة
إقامة الحفلات الغنائية تعد سابقة هي الأولى من نوعها في المملكة العربية السعودية، ويأتي السماح للفنانين العرب والأجانب بإقامة الحفلات في المملكة، ضمن توجهات البلاد الجديدة والتحولات التي بدأت بالسماح للمرأة بقيادة السيارات ثم دخولها للملاعب الرياضية، ودور السينما بعد حظر امتد لأكثر من ثلاثة عقود.
من هو ماجد المهندس؟
ماجد المهندس فنان عراقي يحمل الجنسية السعودية منذ العام 2010 ذاع صيته في العالم العربي بعد مشوار وقع خلاله على نجاحات وإبداعات فنية أهلته لحفر اسمه من ذهب في سماء الأغنية العربية.
نال ابن بغداد لقب أمير الغناء العربي، إذ وصفه جمهوره بأنه صاحب الصوت الماسي.
وللمهندس مجموعة من الأغني الوطنية قدم العديد منها لبعض الدول العربية كبلده الأم العراق وفلسطين ولبنان ومصر "تفرج يا عراق"، "جنة جنة"، "بلد الحبايب"، "لا تبكين يا غزة"، "صباح الخير يا لبنان"، و"يا وطنا" كما شارك في أغنية الضمير العربي.
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