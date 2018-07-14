شاهد: اختتام مهرجان سان فيرمين للركض مع الثيران

خاضت ثيران ميورا القتالية يوم السبت 14 يوليو سباق وُصف بالأسرع، حيث تمكنت من الوصول إلى مدخل حلبة الثيران خلال دقيقتين واثني عشر ثانية.
سباق الفورمول والذي جرى في بامبلونا شمال اسبانيا، وعلى الرغم من تعرض بعض المشاركين للدهس من قبل الثيران، إلا أن الصليب الأحمر أكد أن هنالك سبعة أشخاص مصابين لا علاقة لإصابتهم بالسباق.
المزيد من الأخبار على يورونيوز:
كأس العالم 2018: أسعار خيالية لتذاكر المباراة النهائية بين فرنسا وكرواتيا
إسرائيل تقصف أنفاقا ومواقع لحماس والأخيرة ترد بـ 31 قذيفة
المظاهرات المناوئة لترامب تطارده في اسكتلندا
نسخة العام 2018 من مهرجان سان فيرمين للركض مع الثيران سجل 28 إصابة وجرح اثنين، نتيجة السرعة العالية للثيران.
وللعلم فإن 15 حالة وفاة حصلت على مدار القرن الماضي، حيث تم تسجيل آخر وفاة عام 2009، بحسب الموقع غير الرسمي سان فيرمين، حيث تم تسجيل آخر وفاة عام 2009.