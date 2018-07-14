جنوب إفريقيا تصدر عملة ذهبية احتفالا بذكرى ميلاد مانديلا المئة

أصدرت جنوب إفريقيا مجموعة محدودة من أوراق البنكنوت والعملات المعدنية الذهبية بمناسبة ذكرى مرور مئة عام على مولد نلسون مانديلا التي تحل يوم 18 يوليو / تموز.
وقال البنك المركزي يوم الجمعة إن الأوراق تعرض صورا من حياة مانديلا ونشأته في منطقة ريفية بمقاطعة كيب الشرقية كابن لأحد الزعماء المحليين، وسجنه لمدة 27 عاما، ونهاية نظام الفصل العنصري عام 1994 حينما صار رئيسا. وتوفي مانديلا عام 2013 عن عمر ناهز 95 عاما.
ويأتي إصدار أوراق البنكنوت والعملات في سياق سلسلة من الأنشطة في أنحاء العالم تتصدرها محليا محاضرة بمناسبة عيد ميلاد مانديلا يلقيها الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما هذا الأسبوع.
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وتظهر العملة المعدنية الذهبية التي تزن أونصة واحدة صورة لمانديلا شابا، وهي من تصميم سينديسو نيوني المولود في زيمبابوي والمعروف بانتقاده لزعيم زيمبابوي السابق روبرت موجابي.
وقال نيوني "لأني نشأت وعشت معظم حياتي تحت حكم دكتاتوري، لم يتسنى لي أن أنعم بالديمقراطية التي تنعم بها جنوب أفريقيا".
ويظهر وجه مانديلا بالفعل على كل أوراق البنكنوت في جنوب أفريقيا.